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Бесплатные игры PS Plus Essential на март 2024 года: SIfu, Destiny 2: The Witch Queen, F1 23 и Hello Neighbor 2

В марте в PS Plus раздадут SIfu, Destiny 2: The Witch Queen и ещё две игры
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Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в марте 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут четыре проекта, среди которых экшен Sifu, симулятор Формулы-1 F1 23, стелс-хоррор Hello Neighbor 2 и дополнение Destiny 2: The Witch Queen.

Забрать все четыре игры подписчики сервиса смогут с 5 марта по 2 апреля.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в марте 2024 года

  • Sifu — экшен от третьего лица, выполненный в духе азиатских боевиков. Основная особенность игры — механика старения главного героя после каждой смерти.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sloclap.

  • F1 23 — прошлогодний симулятор Формулы-1 от Electronic Arts.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

  • Hello Neighbor 2 — продолжение популярного стелс-хоррора от издательства tinyBuild.

Видео доступно на YouTube-канале tinyBuildGAMES. Права на видео принадлежат tinyBuild.

  • Destiny 2: The Witch Queen — крупное дополнение для шутера Destiny 2, вышедшее в феврале 2022 года.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

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