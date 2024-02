В PS Plus добавили Need for Speed Unbound, Assassin’s Creed Valhalla и ещё 7 игр

Сегодня в PS Plus пополнение: подписчики Extra и Deluxe (Premium) могут бесплатно скачать целых 13 игр — 9 из них относятся к Extra, а остальные — к Deluxe.

Геймерам стали доступны Assassin’s Creed Valhalla, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Need for Speed Unbound, LEGO Jurassic World и другие тайтлы. Подписчики последнего тарифа получили доступ к Resistance: Retribution, Tales of Symphonia и ещё двум играм.

Новые игры в PS Plus Extra в феврале 2024 года

Tales of Zestiria

Rogue Lords

Roguebook

LEGO Jurassic World

LEGO Worlds

Assassin’s Creed Valhalla

Tales of Arise

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Need for Speed Unbound

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в феврале 2024 года