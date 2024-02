Автор The Last of Us Нил Дракманн планирует в будущем работать над менее крупными играми

Недавно создатель The Last of Us Нил Дракманн принял участие в подкасте на канале Logically Speaking. В ходе разговора руководитель Naughty Dog поразмышлял о своей дальнейшей карьере.

По словам Дракманна, управление такой большой командой отнимает очень много времени и сил, поэтому до конца жизни работать на такой должности он точно не сможет. Также разработчик хочет проводить больше времени со своей 13-летней дочерью, поскольку чувствует, что её жизнь начала проходить мимо него.

Видео доступно на YouTube-канале Logically Speaking. Права на видео принадлежат Logically Speaking.

Возможно, я переключусь на более маленькие проекты, которые будут позволять заниматься творчеством. Я уже начал размышлять, на сколько крупных игр мне ещё хватит сил, и пришёл к выводу, что их не так уж и много.

Ранее Нил Дракманн подтвердил, что у него уже есть концепция третьей части The Last of Us, к которой студия наверняка скоро приступит.