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Когда выйдет новый «Голый пистолет», «Щенячий патруль 3» и «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2»

Перезапуск «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном выйдет в июле 2025 года
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Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату релиза некоторых своих громких хитов в ближайшие два года. Одним из главных премьер студии станет перезапуск комедии «Голый пистолет» — главную роль в нём исполнит звезда «Заложницы» Лиам Нисон. Лента выйдет в прокат 15 июля 2025 года.

Ещё один громкий релиз Paramount Pictures — «Щенячий патруль 3» — выйдет 31 июля 2026 года. Подробностей о мультфильме пока нет, однако его события наверняка развернутся после финала «Щенячьего патруля: Мегафильм».

Наконец, продолжение мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» можно будет посмотреть в кинотеатрах 9 октября 2026 года. О сиквеле одной из самых необычных адаптаций знаменитой четвёрки также пока нет никаких деталей.

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