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Режиссёр Гай Ричи снимет сериал «Донованы» — вольное ответвление шоу «Рэй Донован»

Режиссёр Гай Ричи снимет сериал «Донованы» — вольное ответвление шоу «Рэй Донован»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что режиссёр Гай Ричи («Джентльмены», «Переводчик») снимет сериал «Донованы» — это будет вольное ответвление шоу «Рэй Донован». Сценаристом первого сезона выступил Ронан Беннетт, который работал над «Главарём» и «Порохом».

Сериал «Донованы» расскажет о двух поколениях семьи элитных гангстеров (их ещё называют фиксерами). Их основная сфера деятельности — решение чужих проблем. Актёрский состав ещё неизвестен.

Напомним, оригинальное шоу «Рэй Донован» с Ливом Шрайбером выходило в период с 2013 по 2020 год. За это время успело выйти семь сезонов. Ко всему прочему, в 2022-м вышел одноимённый фильм, который закрыл все оставшиеся сюжетные линии.

Премьера «Донованов» состоится до конца года в стриминговом сервисе Paramount+. В первый сезон войдёт 10 эпизодов, однако точная дата выхода пока не раскрывается.

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