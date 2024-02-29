Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. Тай-брейки
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эмма Коррин сыграет злобную сестру Профессора Икс в «Дэдпуле 3»

Эмма Коррин сыграет злобную сестру Профессора Икс в «Дэдпуле 3»
Комментарии

Информация, которую инсайдеры подавали как слух, подтвердилась! Эмма Коррин действительно сыграет в «Дэдпуле 3» Кассандру Нову — сестру Профессора Икс. Она станет главным злодеем ленты.

Кассандра Нова появилась в утробе матери Чарльза Ксавьера незадолго до рождения самого Чарльза. Она копировала ДНК Чарльза, чтобы создать собственное тело. Таким образом, стала его сестрой-близнецом.

«Дэдпул 3» расскажет о том, как Уэйд Уилсон встретится с Росомахой. Вместе они, судя по всему, будут противостоять Кассандре и решать другие проблемы. К ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман соответственно.

Режиссёром ленты выступил Шон Леви. Премьера картины намечена на 26 июля 2024 года. Проект станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

Материалы по теме
«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор
«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android