«Выжившие» — лучший сериал по «Ходячим мертвецам» после финала основного шоу: обзор

25 февраля стартовали «Выжившие». Это уже шестой спин-офф «Ходячих мертвецов» и третий с окончания основного сериала. Качество таких проектов разнится: если «Мир за пределами» — тихий ужас, то «Дэрил Диксон» — приятное приключение с атмосферой The Last of Us.

Но какой спин-офф лучший? Теперь ответ очевиден — «Выжившие». Сериал возвращает в обойму Рика Граймса, знакомит с новой фракцией и за один эпизод обходит другие истории по вселенной «Ходячих мертвецов».

«Ходячие мертвецы: Выжившие»: где смотреть?

Сериал показывают в «Амедиатеке». Эпизоды выходят по одному в неделю, финал намечен на 31 марта. Есть официальная русская озвучка.

Триумфальное возвращение Рика Граймса

Как бы ни старались Ниган, Дэрил и Иезекииль, сердцем «Ходячих мертвецов» всегда был Рик Граймс. Когда тот самый мост взорвался и таинственные люди увезли раненого героя в неведомую даль, сериал окончательно растерял свою магию. Авторы вводили в сюжет Шепчущихся, переманивали Нигана на сторону добра, показывали цивилизованные сообщества, но харизмы Рика всё равно не хватало.

«Выжившие» — тот самый спин-офф, который полноценно возвращает Рика в обойму. Этот козырь режиссёр использует с первых кадров. Во вступлении вы увидите, как актёр убедительно отыгрывает смятение, страх, отчаяние и множество других эмоций. Причём обычно ему достаточно мимики и взгляда.

Спин-офф красиво снят Фото: AMC/Амедиатека

Когда Рик получает непоправимые увечья, вообще шокированно хватаешься за голову. Понятно, что мир «Ходячих мертвецов» — безжалостное место, но вряд ли хоть один зритель будет готов к такому началу.

Приличный сценарий и драма, которой актёр Эндрю Линкольн наполняет каждый кадр, возвращают франшизе эмоциональность. Впервые за долгое время при просмотре испытываешь сильные эмоции: нервничаешь, когда Рик попадает в ловушку, искренне желаешь ему удачи и мечтаешь о скорой встрече с Мишонн.

В итоге «Выжившие» будто возвращают зрителя в золотые времена, когда Губернатор осаждал убежище героев, а Ниган ставил всех на колени и размахивал битой.

Рик будет много драться Фото: AMC/Амедиатека

У героев снова интересный противник

При всём уважении к Альфе и лидерам Содружества у героев давно не было реально интересного противника — тут это исправляют. Таинственными людьми, забравшими Рика, оказались бойцы Гражданской Республики.

Это военизированная фракция: в неё можно вступить, но нельзя из неё выйти. Местные живут в роскошном городе, где даже кондиционеры есть. Вот только для получения гражданства нужно много лет работать на Республику. Охраняет всё это сообщество мощная армия, в которую и заманивают Граймса.

Впереди город Гражданской Республики Фото: AMC/Амедиатека

Проблема в том, что Рик мечтает о возвращении и пытается сбежать, а у Республики полно тёмных секретов. При этом назвать фракцию однозначно злой нельзя — в ней полно счастливых людей, а некоторые солдаты искренне стараются изменить авторитарные порядки.

В этот раз зритель не видит лица конкретного врага и толком не узнает, как с ним бороться. Вот только это не мешает угрозе быть самой серьёзной за многие годы.

Мишонн появится уже в первой серии Фото: AMC/Амедиатека

«Ходячие мертвецы: Выжившие»: стоит ли смотреть?

Если когда-то любили оригинальный сериал, обязательно посмотрите «Выживших». Это тот самый спин-офф, который возвращает золотые времена «Ходячих мертвецов».

Оценка первого эпизода «Выживших» — 8,5 из 10

Понравилось

Рик Граймс великолепен.

Сюжет вызывает много эмоций.

Новая фракция интригует.

Не понравилось