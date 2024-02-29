Культовый мультсериал про Человека-паука 1994 года может получить продолжение

Джон Семпер-младший, главный сценарист культового мультсериала про Человека-паука 1994 года, заявил, что может поработать над его продолжением. Сиквел будет выполнен в духе «Людей Икс ’97».

По словам Джона, пока разговоры об этом не велись, но как только что-то подобное будет, он с радостью возьмётся за сиквел.

Всё, что им нужно сделать, это просто позвонить мне.

Мультсериал про Человека-паука считается одним из самых лучших проектов про героя. В нескольких сезонах персонаж сражался с огромным количеством противников, но авторы в то же время не забывали развивать и историю Питера Паркера.

Мультсериал про Людей Икс, продолжающий оригинал, выйдет 20 марта. Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.