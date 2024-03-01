На тестовых показах фильм «Фуриоса», приквел «Безумного Макса», приняли тепло

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По данным издания World of Reel, вчера в Лос-Анджелесе состоялся тестовый показ фильма «Фуриоса». Все присутствующие подписали договор о неразглашении, однако некоторые поделились кратким и общим впечатлением.

По словам посмотревших ленту, она получилась достойной. Особенно хвалят визуальные эффекты, которые с момента выпуска первого трейлера значительно улучшили.

«Фуриоса» — это приквел «Безумного Макса». В центре сюжета оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, которую в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой.

Ещё в ленте снялись Крис Хемсворт, Том Бёрк и другие. Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Макса.

В мировой прокат ленту планируют выпустить 24 мая 2024 года.

Трейлер, вышедший в декабре

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.