В России стартовали продажи мощного планшета Honor Pad 9 с восемью динамиками

Китайская компания Honor запустила в продажу мощный планшет Honor Pad 9 в России. Гаджет уже доступен для покупки у ритейлеров страны по рекомендуемой цене от 30 тысяч рублей.

Планшет оснащён 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 1 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 8300 мА/ч. Одна из главных особенностей планшета — сразу восемь динамиков, предназначенных для прослушивания музыки и просмотра фильмов.

Honor Pad 9 поставляется с предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Основная камера планшета получила датчик на 13 Мп, который способен записывать видео в разрешении 4К. Фронтальная камера получила базовый датчик в 8 Мп.