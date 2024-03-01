Energizer представила бюджетный складной смартфон Ultimate U660S за 49 тысяч рублей

На этой неделе компания Energizer анонсировала бюджетный складной смартфон Ultimate U660S. Производитель оценил устройство в € 499 (~ 49,5 тысячи рублей).

В разложенном виде устройство может похвастаться 6,67-дюймовым OLED-дисплеем и разрешением Full HD+. Девайс работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99, а также операционной системе Android 14. Ещё он оснащён 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Слабым звеном в смартфоне выступает его мизерный аккумулятор на 3400 мА/ч. При активном использовании Energizer Ultimate U660S владельцу гаджета наверняка придётся заряжать его раза два в сутки.

Продажи Energizer Ultimate U660S стартуют в ноябре этого года. Точная дата пока не раскрывается.