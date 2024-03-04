Видеокарта GeForce RTX 5090 будет куда мощнее и дороже RTX 4090 — инсайдеры

Анонс новой линейки видеокарт NVIDIA становится всё ближе, и в Сети начинают появляться новые слухи об RTX 5000. Как сообщают ведущие подкаста Moore’s Law is Dead, производитель сделает основную ставку на RTX 5090, которая будет мощнее RTX 4090 на 60-70%.

Если информация подтвердится, то пользователям предложат очень серьёзный скачок в производительности. Для сравнения: RTX 4090 примерно на 50% мощнее своего предшественника RTX 3090. Каких-либо точных характеристик RTX 5090 пока нет, однако инсайдеры предполагают, что стоимость чипа составит рекордные $ 2000. Столь высокий ценник NVIDIA может поставить в том числе из-за отсутствия конкуренции с AMD.

Новая линейка видеокарт RTX 5000 якобы поступит в продажу в конце 2024 года и будет построена на архитектуре Blackwell. Анонс нового поколения может состояться осенью — за несколько недель до запуска новых чипов.