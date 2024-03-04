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PGL проведёт восемь топ-турниров по Dota 2 за три года — на каждом разыграют по $ 1 млн

PGL проведёт восемь топ-турниров по Dota 2 за три года — на каждом разыграют по $ 1 млн
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Турнирный оператор PGL объявил о создании серии глобальных турниров по Dota 2, на каждом из которых будет разыгран призовой фонд в размере $ 1 млн.

Первый из восьми турниров под названием PGL Wallachia Season 1 пройдёт уже в мае в Бухаресте, второй — в ноябре. Ещё по три топ-чемпионата запланированы на 2025 и 2026 годы.

Расписание турниров от PGL по Dota 2 на 2024–2026 годы:

  • PGL Wallachia Season 1 — 10–19 мая 2024 года;
  • PGL Wallachia Season 2 — 15–24 ноября 2024 года;
  • 2025 PGL Tournament — 6–15 марта 2025 года;
  • 2025 PGL Tournament #2 — 8—27 апреля 2025 года;
  • 2025 PGL Tournament #3 — 7–16 ноября 2025 года;
  • 2026 PGL Tournament #1 — 6–15 марта 2026 года;
  • 2026 PGL Tournament #2 — 17–26 апреля 2026 года;
  • 2026 PGL Tournament #3 — 6–15 ноября 2026 года.
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