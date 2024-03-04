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Русскоязычный блогер заплатил 150 млн рублей за то, что на него подписался MrBeast

Русскоязычный блогер заплатил 150 млн рублей за то, что на него подписался MrBeast
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Известный русскоязычный блогер Меллстрой согласился выплатить киберспортсмену Анасу Anas Эль-Абду сумму в размере $ 1,6 млн (150 млн рублей).

Это стало наградой за челлендж: неделю назад Мел пообещал эту сумму тому, кто заставит известного видеоблогера Джимми Mr.Beast Дональдсона (свыше 240 млн подписчиков на YouTube) подписаться на его соцсети.

В итоге за задание взялся 19-летний российский киберспортсмен Данила Malibuca Яковенко. Он рассказал про конкурс своему другу Анасу, а тот был знаком с Mr.Beast и попросил его подписаться на Меллстроя. Полученные деньги Malibuca и Anas разделили пополам.

Мистер Бист подписался и написал мне несколько часов назад. Я рассказал ему о нашем конкурсе и сказал, что человек, благодаря которому ты подписался на меня, получит $ 1,6 млн. Он ответил «Anas on Twitter», в конце сердечко =) В ближайшее время свяжусь с Анасом и сразу закину ему половину, а оставшуюся часть — в течение недели.

Меллстрой также пообещал выплатить большие деньги за другие челленджи — выбежать с его логотипом на поле финала Лиги чемпионов, забраться на Эверест или попросить передать ему привет известного футболиста (Лионеля Месси или Криштиану Роналду).

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