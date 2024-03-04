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Apple анонсировала два новых MacBook Air на процессоре M3

Apple анонсировала два новых MacBook Air на процессоре M3
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4 марта компания Apple представила новые версии ноутбука MacBook Air с диагональю 13 и 15 дюймов на базе обновлённого процессора M3.

Производитель отмечает, что устройства стали работать на 60% быстрее, чем модели на чипе M1, а также до 13 раз быстрее самого производительного MacBook Air на Intel. Чип M3 включает в себя восьмиядерный центральный процессор и восемь или 10 графических ядер.

Новый MacBook Air предлагается в двух комплектациях — с экраном 13,6" и 15". Дисплей Liquid Retina обладает яркостью 500 нит. Ноутбук способен работать до 18 часов в автономном режиме, оснащён камерой Full HD, системами Touch ID, Wi-Fi 6E, двумя портами Thunderbolt и тремя микрофонами, поддерживает Dolby Atmos и разъём 3,5 мм наушников.

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