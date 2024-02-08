Apple выпустила приложения Music, TV и Devices на Windows — это замена iTunes

8 февраля компания Apple выпустила свои приложения Music, TV и Devices на компьютеры с операционной системой Windows 10/11. Установить их можно из цифрового магазина Microsoft Store — ранее они находились на стадии открытого бета-тестирования.

Так выглядит интерфейс Apple TV на Windows 11

Фото: Rudy Huyn/X (ранее Twitter)

Приложения призваны заменить собой по функционалу iTunes — создание их порта велось совместно с Microsoft. После их выхода программа теперь нужна только для того, чтобы получить доступ к подкастам и аудиокнигам.

Главный архитектор Microsoft Store Руди Хайн уже поздравил Apple с успешным запуском приложений в соцсети X (ранее Twitter). Также на этой неделе стало известно, что продажи ноутбуков бренда Apple MacBook за 2023 год выросли в России на 20%.