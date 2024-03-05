Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 5
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam обновили корзину и добавили возможность скрывать игры от друзей

В Steam обновили корзину и добавили возможность скрывать игры от друзей
Аудио-версия:
Комментарии

Valve представила новую версию клиента Steam, в которой произошли серьёзные изменения. Разработчики полностью переработали корзину — теперь геймеры могут приобретать подарки сразу для нескольких друзей в одном заказе, в том числе приватно, а само оформление отныне происходит в одной вкладке.

Ещё одно важное изменение корзины — она стала мультиплатформенной. Это значит, что товары теперь синхронизированы на всех устройствах (на ПК, на мобильных устройствах и Steam Deck), на которых пользователь вошёл в свой аккаунт.

Наконец, отныне от своих друзей в Steam можно скрывать уже приобретённые игры — функция позволяет оставить большую часть библиотеки видимой для друзей, но при этом скрыть информацию об отдельных играх. В Valve призвали игроков поделиться своим мнением об апдейте и подтвердили, что продолжат работать над новыми функциями магазина.

Материалы по теме
Helldivers 2 снова лидирует в чарте Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android