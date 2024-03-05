Эксперты Роскачества рассказали, что нужно делать, если ваш смартфон украли

В Российской системе качества дали рекомендации тем, кто столкнулся с кражей своего смартфона. В пресс-службе организации назвали порядок действий, которые позволят сохранить все данные в целостности.

Первым шагом Роскачество предлагает связаться с оператором мобильной связи и заблокировать SIM-карту, чтобы ограничить доступ к приложениям банка и соцсетей. Затем стоит заблокировать банковские карты и сообщить о краже в банк.

Пользователи iPhone могут активировать режим потери через другое устройство Apple или сайт icloud.com. Владельцам же смартфонов на базе Android стоит как можно быстрее войти в свою учётную запись Google и активировать функцию Find My Device, чтобы заблокировать телефон.

Помимо этого, Роскачество рекомендует сменить все важные пароли, а также предупредить знакомых о возможных сообщениях от мошенников от вашего имени. Следует также обратиться в полицию, указав IMEI-код и серийный номер украденного смартфона.