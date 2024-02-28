Эксперт рассказал, можно ли пользоваться смартфоном на зарядке

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал россиянам, можно ли пользоваться смартфоном на зарядке. По его словам, это может привести к быстрому износу самого кабеля, но на работоспособность устройства никак не повлияет.

К примеру, зарядный провод может пережиматься или перетираться, однако ничего критичного в этом нет.

Гаджеты бытового, скажем так, предназначения облегчают нам жизнь и нужны для решения каких-то наших постоянных задач. Поэтому, если во время заряда нам понадобился телефон, можно его брать и пользоваться.

Владимир Ульянов заверил, что в данном случае нужно отдавать приоритет удобству, поэтому пользоваться девайсом на зарядке можно совершенно спокойно.

До этого руководитель Zecurion также поделился, почему опасно устанавливать на смартфон определитель номера.