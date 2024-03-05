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В России снова резко подешевел iPhone 14

В России снова резко подешевел iPhone 14
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Цена смартфона iPhone 14 в России вновь снизилась — сейчас телефон от Apple стоит примерно на четверть дешевле, чем на старте продаж осенью 2022 года.

Изначально цена смартфона составляла от 85 тыс. рублей. Сейчас же стандартный iPhone 14 с объёмом памяти 128 ГБ можно купить на маркетплейсах за 64 тыс. рублей.

Фото: Hi-Tech Mail.ru

Эксперты отмечают, что это не последнее снижение цены и в ближайшее время она может стать ещё меньше. Кроме того, подешевели и другие устройства Apple — например, iPhone 15 и iPhone 14 Pro.

Ранее выяснилось, что в России новый iPhone 15 стоит дешевле, чем в любой другой стране мира. В нашей стране можно найти предложение купить смартфон за 70 тыс. рублей, тогда как в США он обходится примерно в 92 тыс. рублей.

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