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В России зафиксированы самые низкие цены на iPhone 15 во всём мире — СМИ

В России зафиксированы самые низкие цены на iPhone 15 во всём мире — СМИ
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Журналисты издания «Известия» обратили внимание, что России зафиксированы самые низкие цены на iPhone 15 во всём мире. В среднем, на маркетплейсах жители страны могут приобрести устройство за 85 тыс. рублей, однако встречаются предложения даже ниже 70 тыс. рублей.

К примеру, в США приобретение новенького смартфона от Apple обойдётся в $ 1 тыс. (~ 92 тыс. рублей), в Германии — в €1,1 тыс. (~ 106 тыс. рублей), в ОАЭ — около 4 тыс. дирхамов (~ 100 тыс. рублей), а в Турции — $1,9 тыс. (~ 174 тыс. рублей).

Эксперты объясняют это тем, что Apple больше не контролирует закупочную стоимость продукции — это позволяет продавцам выставлять конкурентные цены. Другие связывают ситуацию со стабильностью закупок и логистики, а также с предоставлением бонусов и скидок покупателям.

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