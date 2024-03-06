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Представлен TCL X11H Max Micro LED с диагональю 163 дюйма за 10 млн рублей

TCL представила 163-дюймовый телевизор за 10 млн рублей с технологией Micro LED
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Китайская компания TCL представила телевизор X11H Max Micro LED с диагональю 163 дюйма. Цена гигантского устройства составляет 799 тысяч юаней — это около 10 млн рублей. Судя по всему, это та самая модель, прототип которой демонстрировали на выставке IFA 2023 в Берлине.

Производитель поделился лишь базовыми характеристиками телевизора: его экран выполнен по технологии Micro LED с пиковой яркостью 10 000 кд/м². Устройство получит сразу 2488 зон подсветки и минимальную задержку отклика с показателем в доли секунды.

Телевизор X11H Max Micro LED выступит конкурентом компании Hisense, которая пообещала выпустить телевизор с аналогичной пиковой яркостью в ближайшее время. Его презентация состоится 15 марта.

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