Адам Сэндлер и Марго Робби — названы самые высокооплачиваемые актёры 2023 года

Издание Forbes опубликовало рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых актёров 2023 года. Первую строчку в топе занял Адам Сэндлер — звезда «Всё или ничего», «Папы-досвидос» и многих других культовых фильмов заработал за прошедший год около $ 73 млн.

На втором месте расположилась Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит») с $ 59 млн, а на третьем — Том Круз с $ 45 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актёров в 2023 году

Адам Сэндлер — $ 73 млн

— $ 73 млн Марго Робби — $ 59 млн

— $ 59 млн Том Круз — $ 45 млн

— $ 45 млн Райан Гослинг и Мэтт Дэймон — по $ 43 млн

и — по $ 43 млн Дженнифер Энистон — $ 42 млн

— $ 42 млн Леонардо Ди Каприо и Джейсон Стэйтем — по $ 41 млн

и — по $ 41 млн Бен Аффлек — $ 38 млн

— $ 38 млн Дензел Вашингтон — $ 24 млн

Стоит отметить, что в указанные суммы входят не только гонорары за съёмки, но и отчисления от сборов картин.