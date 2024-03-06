Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 6
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Адам Сэндлер и Марго Робби — названы самые высокооплачиваемые актёры 2023 года

Адам Сэндлер и Марго Робби — названы самые высокооплачиваемые актёры 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Forbes опубликовало рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых актёров 2023 года. Первую строчку в топе занял Адам Сэндлер — звезда «Всё или ничего», «Папы-досвидос» и многих других культовых фильмов заработал за прошедший год около $ 73 млн.

На втором месте расположилась Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит») с $ 59 млн, а на третьем — Том Круз с $ 45 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых актёров в 2023 году

  • Адам Сэндлер — $ 73 млн
  • Марго Робби — $ 59 млн
  • Том Круз — $ 45 млн
  • Райан Гослинг и Мэтт Дэймон — по $ 43 млн
  • Дженнифер Энистон — $ 42 млн
  • Леонардо Ди Каприо и Джейсон Стэйтем — по $ 41 млн
  • Бен Аффлек — $ 38 млн
  • Дензел Вашингтон — $ 24 млн

Стоит отметить, что в указанные суммы входят не только гонорары за съёмки, но и отчисления от сборов картин.

Материалы по теме
«Будет много сюрпризов»: актёр Каран Сони — о камео в «Дэдпуле 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android