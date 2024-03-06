Адам Сэндлер и Марго Робби — названы самые высокооплачиваемые актёры 2023 года
Издание Forbes опубликовало рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых актёров 2023 года. Первую строчку в топе занял Адам Сэндлер — звезда «Всё или ничего», «Папы-досвидос» и многих других культовых фильмов заработал за прошедший год около $ 73 млн.
На втором месте расположилась Марго Робби («Барби», «Волк с Уолл-стрит») с $ 59 млн, а на третьем — Том Круз с $ 45 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых актёров в 2023 году
- Адам Сэндлер — $ 73 млн
- Марго Робби — $ 59 млн
- Том Круз — $ 45 млн
- Райан Гослинг и Мэтт Дэймон — по $ 43 млн
- Дженнифер Энистон — $ 42 млн
- Леонардо Ди Каприо и Джейсон Стэйтем — по $ 41 млн
- Бен Аффлек — $ 38 млн
- Дензел Вашингтон — $ 24 млн
Стоит отметить, что в указанные суммы входят не только гонорары за съёмки, но и отчисления от сборов картин.
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