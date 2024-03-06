«Будет много сюрпризов»: актёр Каран Сони — о камео в «Дэдпуле 3»

Актёр Каран Сони, сыгравший в «Дэдпуле» и «Дэдпуле 2» таксиста Допиндера и друга Уэйда Уилсона, в интервью рассказал о том, что в триквеле будет много сюрпризов для зрителей в виде камео.

По словам Сони, «многие люди поехали в Лондон» для съёмок в ленте. Первые слухи о появлении некоторых персонажей уже появились. Например, ожидается появление Кейбла, которого во втором «Дэдпуле» сыграл Джош Бролин.

Нас ждёт много сюрпризов. Давайте просто скажем, что многие люди поехали в Лондон.

Также Сони заявил, что масштабные планы на появление Хью Джекмана у Райана Рейнольдса были ещё во времена работы над второй частью «Дэдпула».

Когда мы снимали второй фильм, Райан уже тогда строил планы. Я помню, как однажды за обедом он проговорился, что завел разговор с Хью. Я помню, как сказал: «Люди будут вне себя от радости»!

Премьера ленты состоится 26 июля.