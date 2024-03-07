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Продажи смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» составили 930 штук за четыре месяца

Продажи смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» составили 930 штук за четыре месяца
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7 ноября в России стартовали продажи устройств на российской операционной системе «Аврора». За первые четыре месяца россияне приобрели 930 гаджетов: 800 смартфонов и 130 планшетов. Об этом рассказали представители компании Fplus в беседе с изданием CNews.

Несмотря на невысокие показатели продаж относительно зарубежных мобильных брендов, производитель доволен первыми результатами. В Fplus отметили, что защищённые смартфоны Fplus R570E и планшеты Life Tab Plus на ОС «Аврора» продавались впервые, ранее они были доступны исключительно в коммерческом и государственном сегментах.

В 2024 году компания планирует расширить географию продаж не только в собственной сети, но и в сотрудничестве с другими отечественными ритейлерами.

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