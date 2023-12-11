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В России представили пятую версию ОС «Аврора» для офисных работников

В России представили пятую версию ОС «Аврора» для офисных работников
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Гендиректор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес представил пятую версию российской операционной системы (ОС) «Аврора». Это полноценная версия ОС, адаптированная для офисных работников. Компаниям, использующим «Аврору» как корпоративную ОС, потребуется сначала перевести на новую версию собственные приложения.

«Аврора» пятой версии — это прорыв в корпоративной офисной мобильности. Мобильные технологии «Авроры» прямо сейчас готовы к использованию офисными сотрудниками в их повседневных задачах.

Главным нововведением «Авроры 5.0» стал переработанный интерфейс — авторы сделали его более простым и понятным для обычных пользователей. Тем временем разработчики продолжат поддерживать четвёртую версию ОС — ближайший год для неё всё ещё будут выходить обновления.

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