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Зак Снайдер: «Мятежную луну», возможно, посмотрело больше людей, чем «Барби»

Недавно режиссёр Зак Снайдер принял участие в новом выпуске подкаста Джо Рогана. В ходе разговора постановщик допустил, что «Мятежную луну», несмотря на критику, возможно, посмотрело больше людей, чем «Барби» Греты Гервиг.

Видео доступно на YouTube-канале PowerfulJRE. Права на видео принадлежат Джо Рогану.

80-90 млн аккаунтов включили «Мятежную луну». Они считают [в Netflix], что на один просмотр приходится два зрителя… Так что если бы фильм шёл в кинотеатрах то, исходя из этой арифметики, его посмотрели бы 160 млн человек. Умножаем это число на цену билета в $ 10 и получаем сборы в $ 1,6 млрд. Поэтому, «Мятежную луну», возможно, посмотрело больше людей, чем «Барби».

Напомним, «Мятежная луна» Зака Снайдера получила довольно сдержанные оценки от критиков. За первые три дня лента собрала 23,9 млн просмотров, что аналитики назвали большим провалом. Картина вышла 22 декабря 2023 года.