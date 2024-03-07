Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 7
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владельцы iPhone жалуются на iOS 17.4 — батарея разряжается за несколько часов

Владельцы iPhone жалуются на iOS 17.4 — батарея разряжается за несколько часов
Аудио-версия:
Комментарии

7 марта компания Apple выпустила обновление iOS 17.4. Однако многие владельцы iPhone не смогли в полной мере опробовать свежие функции из-за того, что их смартфоны стали разряжаться за несколько часов.

Пользователи жалуются, что после установки iOS 17.4 их гаджет стал расходовать заряд батареи с невероятной скоростью. Хотя для полной зарядки устройства требуется гораздо больше времени. Энтузиасты пока нашли только один способ решения проблемы.

Если владелец iPhone всё-таки перешёл на последнюю версию, то необходимо перезагрузить девайс и обновить все приложения до последней версии. Данные манипуляции должны нормализовать использование ОЗУ.

В Apple ситуацию пока никак не прокомментировали. Скорее всего, компания исправит это в ближайшее время.

Материалы по теме
Apple не станет отключать веб-приложения на iOS для пользователей из Евросоюза
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android