Кратос, Тодд Говард и Вергилий — кого игроки создают в редакторе Dragon's Dogma 2

Ночью 8 марта разработчики фэнтезийного ролевого экшена Dragon’s Dogma 2 отдельно выпустили редактор персонажа. В нём геймеры могут настроить внешность своего героя и спутника-пешки, а после релиза тайтла импортировать их в основную версию.
Как оказалось, редактор тайтла предлагает множество тонких настроек, поэтому игроки стали воссоздавать различных заменимостей и персонажей из других произведений. Своими результатами пользователи поделились на Reddit.
Уиллем Дефо
Фото: Capcom
Джонатан Бэнкс
Фото: Capcom
Тодд Говард
Фото: Capcom
Шэгги
Фото: Capcom
Фурри-версия Кратоса
Фото: Capcom
Вергилий
Фото: Capcom
Ранее геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно заявил, что геймеры смогут пройти сиквел примерно за то же время, что и оригинал — около 37 часов.
Релиз игры состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.