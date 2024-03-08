Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кратос, Тодд Говард и Вергилий — кого игроки создают в редакторе Dragon's Dogma 2

Ночью 8 марта разработчики фэнтезийного ролевого экшена Dragon’s Dogma 2 отдельно выпустили редактор персонажа. В нём геймеры могут настроить внешность своего героя и спутника-пешки, а после релиза тайтла импортировать их в основную версию.

Как оказалось, редактор тайтла предлагает множество тонких настроек, поэтому игроки стали воссоздавать различных заменимостей и персонажей из других произведений. Своими результатами пользователи поделились на Reddit.

Уиллем Дефо

Фото: Capcom

Джонатан Бэнкс

Фото: Capcom

Тодд Говард

Фото: Capcom

Шэгги

Фото: Capcom

Фурри-версия Кратоса

Фото: Capcom

Вергилий

Фото: Capcom

Ранее геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно заявил, что геймеры смогут пройти сиквел примерно за то же время, что и оригинал — около 37 часов.

Релиз игры состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.