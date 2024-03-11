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Версия Final Fantasy 16 для ПК почти готова — продюсер игры Наоки Ёсида

Версия Final Fantasy 16 для ПК почти готова — продюсер игры Наоки Ёсида
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Подготовка ПК-версии Final Fantasy 16 идёт полным ходом, сейчас игра находится на заключительной стадии оптимизации. Об этом рассказал продюсер FF16 Наоки Ёсида в интервью Game Informer.

При этом разработчик отметил, что на оптимизацию ещё потребуется какое-то время. Ёсида также не смог ответить на вопрос о дате выхода игры на ПК.

Прямо сейчас мы на финальном этапе оптимизации. И от этого зависит, когда мы сможем выпустить ПК-версии — мы пытаемся выяснить, какие будут системные требования и так далее. Пока кажется, что они будут довольно высокими.

Ёсида считает, что до выхода игры на ПК остаётся меньше года. Разработчики также планируют перед релизом выпустить демоверсию, чтобы геймеры смогли опробовать возможности Final Fantasy 16 на компьютере.

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