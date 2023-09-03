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Авторы Final Fantasy 16 уже работают над ПК-версией и двумя дополнениями

Авторы Final Fantasy 16 уже работают над ПК-версией и двумя дополнениями
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Недавно Square Enix приняла участие в выставке PAX West 2023. В рамках неё продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида обратился к фанатам игры.

Видео доступно на YouTube-канале Square Enix. Права на видео принадлежат Square Enix.

Разработчик объявил, что команда уже начала работу над ПК-версией и двумя платными сюжетными дополнениями. Больше информации о DLC Ёсида пообещал раскрыть до конца 2023 года.

Помимо этого, в ближайшее время для игры выйдет очередной бесплатный апдейт. Он добавит дополнительные раскладки управления на контроллере, вид оружия («Луковый меч»), альтернативные облики для некоторых персонажей и ещё ряд нововведений.

Final Fantasy 16 вышла на PS5 в июне этого года. Дата выхода тайтла на ПК пока не раскрывается.

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