Авторы Final Fantasy 16 уже работают над ПК-версией и двумя дополнениями
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Недавно Square Enix приняла участие в выставке PAX West 2023. В рамках неё продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида обратился к фанатам игры.
Видео доступно на YouTube-канале Square Enix. Права на видео принадлежат Square Enix.
Разработчик объявил, что команда уже начала работу над ПК-версией и двумя платными сюжетными дополнениями. Больше информации о DLC Ёсида пообещал раскрыть до конца 2023 года.
Помимо этого, в ближайшее время для игры выйдет очередной бесплатный апдейт. Он добавит дополнительные раскладки управления на контроллере, вид оружия («Луковый меч»), альтернативные облики для некоторых персонажей и ещё ряд нововведений.
Final Fantasy 16 вышла на PS5 в июне этого года. Дата выхода тайтла на ПК пока не раскрывается.
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