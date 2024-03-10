Фильм «Свет» получился потрясающим: при просмотре тяжело сдержать слёзы

22 февраля в российский прокат вышел фильм «Свет» — вторая работа Антона Коломейца («Чики»). Режиссёр не изменил себе и представил картину, полную эмоций, экзистенциальных дум и чисто русского реализма. Рассказать о ней хочется много.

«Свет»: информация о фильме

Название: «Свет»

Режиссёр: Антон Коломеец

Актёры: Елена Яковлева, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Елена Жданова и другие

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

Жанр: драма

Страна: Россия

«Свет»: где смотреть?

Фильм показывают в российских кинотеатрах. Премьера в онлайне ожидается до конца мая.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Две истории одного человека

Главная героиня фильма Татьяна — любящая жена, заботливая мать и работник социальной службы. Она заботится о пожилых людях, опекает и помогает им. Работа скромная, но, как говорит сама Татьяна, «главное, чтобы у всех всё было хорошо».

Совсем скоро ей исполняется 60. На носу организация праздника, приятная суета, ещё и сын приехал в гости — чем не повод порадоваться.

Однако что-то неосязаемое мучит её изнутри. Мыслями она всё чаще возвращается к школьным временам и своей дружбе с одноклассницей Мариной. Эти воспоминания позволяют ей переосмыслить свою жизнь и ценности в ней.

Две истории одной женщины раскрываются зрителю параллельно, и, забегая вперёд, хочется отметить, насколько филигранно сделана операторская работа. Несмотря на то что это история одного человека, две линии совершенно разные — обыденно-будничная и тоскливая жизнь взрослой Татьяны сильно контрастирует с живой, свежей и полной первых эмоций жизнью девочек-подростков.

«Свет» Фото: Capella Film

Тут настоящие люди

«Свет» сочетает в себе сразу несколько жанров: это и мелодрама, и русский реализм, и экзистенциальная история. Кажется, что каждый может найти в этой картине что-то, что лично ему откликнется.

Во многом трогательность картины – заслуга ведущих актрис. Елена Яковлева, в который раз доказавшая свой талант, складывает уникальную мозаику доброй, нежной, а вместе с этим нереализованной, грустной и одинокой женщины. Её героине отчаянно не хватает смелости, понимания себя и возможности поговорить по душам с кем-то по настоящему близким.

Юные Дарья Коныжева и Милана Владыкина отлично смотрятся в кадре. Их «химия» словно была создана годами, хотя до съёмок девушки не были знакомы. Героини только познают взрослый мир, учатся мириться с несовершенствами человеческой натуры и осознают, что за любой свой поступок нужно нести ответственность. В них есть что-то от ранимых внутри, но сильных снаружи персонажей фильмов Валерии Гай Германики («Обоюдное согласие»).

«Свет» Фото: Capella Film

Возвращаясь к операторской работе: картина мрачная, реалистичная, но именно это и даёт тот самый контраст места и эмоций. Интерьер типичных хрущёвок будто и не готовили к съёмкам фильма, а просто выгнали оттуда постоянных жильцов 60+ лет.

Сюжетные линии словно вплетены одна в другую. Кажется, что Татьяна в исполнении Елены Яковлевой и сама не может понять, где именно она сейчас находится: в прошлом или будущем. Реальность и воспоминания сняты словно одним кадром, и это сбивает с толку.

«Свет» Фото: Capella Film

«Свет»: стоит смотреть?

Фильм оставляет после себя немного грустный и меланхоличный осадок. Кто-то из критиков писал, что он об экзистенциальном кризисе, и тут сложно не согласиться. Однако он ещё и поиске самоценности и поколении бумеров (а иногда и некоторых зумеров), которые, проживая жизнь, так и не понимают, чего же они от неё хотят. Они живут в сожалении о том, что сделали, но ещё больше – о том, чего не сделали, и не понимают, почему постоянно чувствуют себя неудовлетворённо.

Жить прошлым — это значит пытаться найти свет там, где его уже нет и не может быть.

Но иногда ты вспоминаешь о нём, и тоска наваливается с новой силой.

Оценка «Света» — 9 из 10

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проникновенная история обычной женщины

невероятная игра Елены Яковлевой, Дарьи Коныжевой и Миланы Владыкиной

возможность в моменте задуматься о своей жизни и начать делать что-то прямо сейчас

операторская работа

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