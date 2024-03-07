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Русскоязычный блогер Меллстрой (Mellstroy) 30 млн рублей за привет от футболиста Килиана Мбаппе

Русскоязычный блогер заплатит 30 млн рублей за привет от футболиста Килиана Мбаппе
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Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе записал короткое видео, в котором передал привет блогеру и стримеру из Беларуси, известному под ником Меллстрой.

Ранее русскоязычный блогер запустил конкурс, в котором пообещал заплатить 30 млн рублей за сообщение от известного футболиста (Месси, Роналду, Мбаппе или Холанда) — они отправятся подписчику, который попросил спортсмена записать видео. Столько же получит человек, который выбежит на поле в финале Лиги чемпионов с его именем на футболке.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат veed.io.

Ранее Мел уже заплатил 150 млн рублей двум профессиональным игрокам в Fortnite, которые были знакомы с популярным блогером Mr.Beast и попросили того подписаться на Меллстроя в соцсетях.

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