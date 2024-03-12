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Российские производители попросили ограничить госкомпании в закупках зарубежной техники

Российские производители попросили ограничить госкомпании в закупках зарубежной техники
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Российские производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность ограничить госкомпании в закупках иностранной электроники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух собеседников среди разработчиков электроники.

Сразу в нескольких российских компаниях заявили, что госкомпании часто обходят правило «второй лишний», по которому они обязаны отдавать предпочтение отечественному производителю, и проводят тендеры не на закупку, а только на установку оборудования, после чего монтируют зарубежную технику.

В Минпромторге заявили, что ещё в феврале начали разработку законопроекта, предусматривающего приоритет отечественных производителей при закупках товаров, работ и услуг. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что новые правила должны быть максимально прозрачными и опираться на «безусловный приоритет российских брендов».

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