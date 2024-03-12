Эксперт оценил рынок видеоигр в России в $ 3 млрд

Объём рынка видеоигр в России составляет $ 3 млрд — это один из самых высоких показателей в мире. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы РФ по киберспорту рассказал глава издательского подразделения Tencent в России и СНГ Хишам Нуху.

По словам эксперта, сейчас Россия занимает по этому показателю шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объёму выручки от мобильных игр.

Если говорить в цифрах, то объём российского рынка видеоигр составляет $ 3 млрд. Был небольшой спад в 2022 году в связи с уходом некоторых компаний, но сейчас идёт восстановление. Россия занимает шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объёму выручки от мобильных игр. Мы понимаем, что россияне не тратят много денег на игры, но загружают много приложений из различных магазинов.

На том же заседании генеральный продюсер компании Game Art Pioneers Дмитрий Здесев отметил, что российские производители могут создавать качественные видеоигры для собственного рынка. По его мнению, в стране много талантливых разработчиков, способных создавать достойные проекты.