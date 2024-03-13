«Веном 3» выйдет под названием «Веном: Последний танец»

У третьей части «Венома» появился подзаголовок. Лента получила название «Веном: Последний танец». Других деталей фильма пока не появилось, но чем ближе к премьере, тем активнее Sony Pictures будет рекламировать фильм.

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся в родную вселенную. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Режиссёром триквела выступит Келли Марсел — ранее она была главным сценаристом первых двух частей. Главную роль вновь исполнит Том Харди. В картине также сыграют Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор и другие.

Премьера картины состоится 25 октября этого года.