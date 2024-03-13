Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Веном 3» выйдет под названием «Веном: Последний танец»

«Веном 3» выйдет под названием «Веном: Последний танец»
Комментарии

У третьей части «Венома» появился подзаголовок. Лента получила название «Веном: Последний танец». Других деталей фильма пока не появилось, но чем ближе к премьере, тем активнее Sony Pictures будет рекламировать фильм.

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся в родную вселенную. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Режиссёром триквела выступит Келли Марсел — ранее она была главным сценаристом первых двух частей. Главную роль вновь исполнит Том Харди. В картине также сыграют Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор и другие.

Премьера картины состоится 25 октября этого года.

Материалы по теме
«Кунг-фу панда 4» получился отличным мультиком, но плохим продолжением. Обзор фильма
«Кунг-фу панда 4» получился отличным мультиком, но плохим продолжением. Обзор фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android