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Публичная версия нейросети Sora выйдет в 2024 году — она генерирует реалистичные видео

Публичная версия нейросети Sora выйдет в 2024 году — она генерирует реалистичные видео
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Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что компания OpenAI собирается выпустить свою новую нейросеть Sora в открытый доступ. Публичная версия разработки должна стать доступна всем желающим до конца 2024 года.

На данный момент доступ к нейросети имеет только ограниченный круг тестировщиков. Среди них дизайнеры, художники, иллюстраторы и представители других творческих профессий. Также представители OpenAI отметили, что в будущем хотят добавить в Sora возможность генерировать звук для созданных видео.

Напомним, Sora — нейросеть, способная генерировать реалистичные видео в высоком качестве. Ранее разработчики продемонстрировали работу ИИ на примере множества роликов, реалистичность которых успела напугать многих специалистов. Нейросеть даже сумела смоделировать геймплей Minecraft.

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