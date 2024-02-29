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Adobe представила нейросеть Project Music GenAI Control для создания музыки по текстовому запросу

Adobe представила нейросеть для создания музыки по текстовому запросу
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28 февраля компания Adobe представила платформу Project Music GenAI Control. С её помощью пользователи смогут не только генерировать музыку по текстовому запросу, но и заняться её глубокой кастомизацией.

К примеру, можно попросить нейросеть замедлить трек, удлинить, повысить интенсивность, сделать его цикличным и много чего ещё. Причём Project Music GenAI Control справляется с поставленными задачами вполне органично.

Видео доступно на YouTube-канале Adobe. Права на видео принадлежат Adobe.

Руководитель отдела исследований ИИ в Adobe Гаутам Майсор заявил, что этот проект позволит воплотить свои идеи в жизнь даже тем, кто не является композитором. Отмечается, что пока разработка находится на ранней стадии, поэтому в ней отсутствует даже пользовательский интерфейс.

Когда Project Music GenAI Control станет доступен для всех потребителей, пока не раскрывается.

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