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Нейросеть Sora умеет моделировать геймплей Minecraft и другие миры видеоигр

Нейросеть Sora умеет моделировать геймплей Minecraft и другие миры видеоигр
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15 февраля компания OpenAI представила Sora — свою новую нейросеть, способную генерировать реалистичные видео в высоком качестве. Разработчики продемонстрировали работу ИИ на примере множество роликов, реалистичность которых успела напугать многих специалистов.

Как обратили внимание в издании Tech Crunch, нейросеть умеет симулировать даже игровые миры. Один из сотрудников OpenAI продемонстрировал работу Sora в видеоиграх, создав короткую симуляцию геймплея Minecraft — с реалистичным освещением, интерфейсом и даже физикой из культовой игры студии Mojang.

Видео доступно на YouTube-канале Lara is not a croft. Права на видео принадлежат Mojang.

Как объяснил сотрудник NVIDIA Джим Фэн, новая нейросеть обучена в том числе с физическими данными и наверняка умеет предугадывать поведение того или иного объекта в реальном мире. Автор предположил, что Sora получила гигантский объём данных из популярного движка Unreal Engine 5, что и привело к настолько реалистичной симуляции не только реальности, но и видеоигр.

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