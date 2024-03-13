Крупный игровой фестиваль Summer Game Fest 2024 пройдёт 8 июня

Организаторы крупного игрового фестиваля Summer Game Fest 2024 раскрыли дату начала ивента. Презентация официально начнётся 8 июня в 00:00 по Москве. Ведущим по сложившейся традиции выступит бессменный Джефф Кили, который также ведёт и «игровой «Оскар» под названием The Game Awards.

Фото: Summer Game Fest

На шоу стоит ожидать как появления новых трейлеров ранее показанных игр, так и ряд анонсов. Само мероприятие традиционно пройдёт в вечно солнечном городе Лос-Анджелесе.

К сожалению, другие подробности пока не раскрываются — организаторы пообещали поделиться большим количеством информации позднее.

Помимо Summer Game Fest 2024, в июне также пройдут выставки Xbox, Ubisoft и других издателей. Они проведут собственные конференции с множеством анонсов.