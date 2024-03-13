Опубликован финальный трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала на своём канале финальный трейлер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя». В ролике показали масштабные битвы монстров и разрушение города.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. и Legendary.

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись.

В картине сыграли Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»). Мировая премьера ленты «Годзилла и Конг: Новая империя» состоится уже 27 марта.