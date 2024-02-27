Режиссёр «Годзиллы: Минус один» хочет снять ответ «Оппенгеймеру»

В свежем интервью режиссёр фильма «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки высказался о желании снять какой-либо ответ или некую реакцию на «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

По словам Ямадзаки, как режиссёру ему очень хочется снять нечто похожее, что тоже привлечёт внимание зрителей. Притом не важно, доберётся ли картина до проката, или так и останется в идеях постановщика.

Я видел много ядерного оружия в нашей поп-культуре или окружении с тех пор, как был по-настоящему молод. Я чувствую это как режиссёр. Я действительно хочу дать какой-то ответ… даже если этот фильм никогда не будет реализован, я думаю, что он всегда будет у меня в голове.

Ямадзаки отметил, что так как в Японии «Оппенгеймера» ещё не выпустили в прокат, он так сильно хотел посмотреть ленту, что прилетел на Тайвань и посмотрел её с китайскими субтитрами.