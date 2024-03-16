Завершилось производство второго сезона сериала «Дом дракона» — премьера в июне

Издание Redanian Intelligence сообщило, что HBO завершила производство второго сезона сериала «Дом дракона». Съёмочный процесс закончился ещё в сентябре 2023 года. Премьера продолжения состоится в июне, однако точная дата до сих пор не раскрывается.

«Дом дракона» рассказывает о династии Таргариенов на континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

В актёрский состав второго сезона всё также войдут Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Ева Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл и другие.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. В HBO тем временем уже начинают готовиться к производству третьего сезона.