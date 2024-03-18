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«Чужой», «Челюсти» и «Нечто»: 25 лучших фильмов о монстрах от IGN

«Чужой», «Челюсти» и «Нечто»: 25 лучших фильмов о монстрах от IGN
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Журналисты популярного издания IGN опубликовали обновлённый список лучших фильмов о монстрах в истории кино. В перечень вошли ленты самых разных жанров: от комедии до фантастики и драмы. Единственное условие — в картине обязательно должен присутствовать монстр.

Первую строчку ожидаемо занял «Чужой» — фильм Ридли Скотта продолжает лидировать в подобных топах на протяжении последних десятков лет. На втором месте оказались «Челюсти» Стивена Спилберга с устрашающими акулами, а замкнуло тройку «Нечто» Джона Карпентера.

В список также попали оригинальная «Годзилла» 1954 года, «Парк Юрского периода», «Хищник», «Монстро» и многие другие картины.

25 лучших фильмов о монстрах от IGN

  1. «Чужой» (1979).
  2. «Челюсти» (1975).
  3. «Нечто» (1982).
  4. «Годзилла» (1954).
  5. «Муха» (1986).
  6. «Парк Юрского периода» (1993).
  7. «Американский оборотень в Лондоне» (1981).
  8. «Хищник» (1987).
  9. «Невеста Франкенштейна» (1935).
  10. «Лабиринт Фавна» (2006).
  11. «Ночь живых мертвецов» (1968).
  12. «Монстро» (2007).
  13. «Кинг Конг» (1933).
  14. «Дракула» (1992).
  15. «Кэндимэн» (1992).
  16. «Капля» (1958).
  17. «Гремлины» (1984).
  18. «Хижина в лесу» (2011).
  19. «Слизняк» (2006).
  20. «Мумия» (1999).
  21. «Человек-волк» (1941).
  22. «Впусти меня» (2008).
  23. «Дракула» (1931).
  24. «Магазинчик ужасов» (1986).
  25. «Тихое место» (2018).
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