«Чужой», «Челюсти» и «Нечто»: 25 лучших фильмов о монстрах от IGN

Журналисты популярного издания IGN опубликовали обновлённый список лучших фильмов о монстрах в истории кино. В перечень вошли ленты самых разных жанров: от комедии до фантастики и драмы. Единственное условие — в картине обязательно должен присутствовать монстр.
Первую строчку ожидаемо занял «Чужой» — фильм Ридли Скотта продолжает лидировать в подобных топах на протяжении последних десятков лет. На втором месте оказались «Челюсти» Стивена Спилберга с устрашающими акулами, а замкнуло тройку «Нечто» Джона Карпентера.
В список также попали оригинальная «Годзилла» 1954 года, «Парк Юрского периода», «Хищник», «Монстро» и многие другие картины.
25 лучших фильмов о монстрах от IGN
- «Чужой» (1979).
- «Челюсти» (1975).
- «Нечто» (1982).
- «Годзилла» (1954).
- «Муха» (1986).
- «Парк Юрского периода» (1993).
- «Американский оборотень в Лондоне» (1981).
- «Хищник» (1987).
- «Невеста Франкенштейна» (1935).
- «Лабиринт Фавна» (2006).
- «Ночь живых мертвецов» (1968).
- «Монстро» (2007).
- «Кинг Конг» (1933).
- «Дракула» (1992).
- «Кэндимэн» (1992).
- «Капля» (1958).
- «Гремлины» (1984).
- «Хижина в лесу» (2011).
- «Слизняк» (2006).
- «Мумия» (1999).
- «Человек-волк» (1941).
- «Впусти меня» (2008).
- «Дракула» (1931).
- «Магазинчик ужасов» (1986).
- «Тихое место» (2018).