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«Чужой», «Челюсти» и «Нечто»: 25 лучших фильмов о монстрах от IGN

Журналисты популярного издания IGN опубликовали обновлённый список лучших фильмов о монстрах в истории кино. В перечень вошли ленты самых разных жанров: от комедии до фантастики и драмы. Единственное условие — в картине обязательно должен присутствовать монстр.

Первую строчку ожидаемо занял «Чужой» — фильм Ридли Скотта продолжает лидировать в подобных топах на протяжении последних десятков лет. На втором месте оказались «Челюсти» Стивена Спилберга с устрашающими акулами, а замкнуло тройку «Нечто» Джона Карпентера.

В список также попали оригинальная «Годзилла» 1954 года, «Парк Юрского периода», «Хищник», «Монстро» и многие другие картины.

25 лучших фильмов о монстрах от IGN

«Чужой» (1979). «Челюсти» (1975). «Нечто» (1982). «Годзилла» (1954). «Муха» (1986). «Парк Юрского периода» (1993). «Американский оборотень в Лондоне» (1981). «Хищник» (1987). «Невеста Франкенштейна» (1935). «Лабиринт Фавна» (2006). «Ночь живых мертвецов» (1968). «Монстро» (2007). «Кинг Конг» (1933). «Дракула» (1992). «Кэндимэн» (1992). «Капля» (1958). «Гремлины» (1984). «Хижина в лесу» (2011). «Слизняк» (2006). «Мумия» (1999). «Человек-волк» (1941). «Впусти меня» (2008). «Дракула» (1931). «Магазинчик ужасов» (1986). «Тихое место» (2018).