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В Steam вышла российская карточная игра «Тайны Музея», вдохновлённая Пушкинским музеем

В Steam вышла российская карточная игра «Тайны Музея», вдохновлённая Пушкинским музеем
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Российская инди-студия Recently Played Games выпустила свою первую игру — «Тайны Музея». Проект уже доступен в Steam: первое время он будет распространяться полностью бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Тайны Музея. Права на видео принадлежат Recently Played Games.

Авторы описывают «Тайны Музея» как карточный рогалик про молодого охранника музея, которому придётся столкнуться с его экспонатами. Одна из главных особенностей игры — четыре исторические эпохи для исследования, вдохновлённые залами Пушкинского музея. Для победы над ожившими существами необходимо собрать разноплановую колоду, учитывающую способности противников в разных эпохах.

Текущее состояние «Тайн Музея» разработчики называют ранним доступом, хотя подобной информации в самом Steam у игры нет. В ближайшее время авторы планируют выпустить проект в магазине VK Play.

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