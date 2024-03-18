В Steam вышла российская карточная игра «Тайны Музея», вдохновлённая Пушкинским музеем

Российская инди-студия Recently Played Games выпустила свою первую игру — «Тайны Музея». Проект уже доступен в Steam: первое время он будет распространяться полностью бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Тайны Музея. Права на видео принадлежат Recently Played Games.

Авторы описывают «Тайны Музея» как карточный рогалик про молодого охранника музея, которому придётся столкнуться с его экспонатами. Одна из главных особенностей игры — четыре исторические эпохи для исследования, вдохновлённые залами Пушкинского музея. Для победы над ожившими существами необходимо собрать разноплановую колоду, учитывающую способности противников в разных эпохах.

Текущее состояние «Тайн Музея» разработчики называют ранним доступом, хотя подобной информации в самом Steam у игры нет. В ближайшее время авторы планируют выпустить проект в магазине VK Play.