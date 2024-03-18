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Умер Дэвид Сайдлер, обладатель «Оскара» за сценарий фильма «Король говорит!»

Умер Дэвид Сайдлер, обладатель «Оскара» за сценарий фильма «Король говорит!»
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16 марта в Новой Зеландии не стало Дэвида Сайдлера — знаменитого голливудского сценариста. Как сообщил его менеджер, 86-летний британец умер во время рыбалки. Причина смерти и её обстоятельства не уточняются.

Дэвид был в месте, которое он любил больше всего на свете, – в Новой Зеландии – и занимался тем, что давало ему величайший покой, – ловлей рыбы. Если бы у него была возможность, именно так он ушёл бы из жизни по собственному сценарию.

Дэвид Сайдлер больше всего известен по своим сценарным работам в Голливуде. За сценарий фильма «Король говорит!» британец удостоился премии «Оскар» в 2011 году. После победы на главной киноцеремонии в мире Сайдлер ушёл из кино, посвятив свою жизнь семье и близким.

За свою карьеру сценарист поучаствовал во множестве голливудских картин, включая фильм «Такер: Человек и его мечта» Фрэнсиса Форда Копполы и мультфильм «Волшебный меч: Спасение Камелота».

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