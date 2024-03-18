Apex Legends взломали прямо на турнире, в игру лучше никому не заходить — что случилось?

Хакеры сорвали финальную часть главного регионального турнира Apex Legends Global Series 2024: Split 1 Pro League в Северной Америке — из-за этого чемпионат были вынуждены отложить, а обычным геймерам рекомендуют не заходить в игру.

Злоумышленники смогли взломать Apex Legends и удалённо включить читы на компьютерах участников. Под удар попали минимум два игрока, у которых включился wall-hack, — они заявили о взломе и сразу покинули сервер.

После матча организаторы сообщили, что целостность соревнования была поставлена под угрозу и финал турнира отложат на неопределённый срок.

Видео доступно на YouTube-канале Dazs. Права на видео принадлежат EA/Dazs.

Суда по всему, в системе безопасности Apex Legends возникла серьёзная уязвимость. Сейчас геймерам рекомендуют ни в коем случае не входить в игру, иначе хакеры могут получить доступ к управлению вашим ПК.

По другой версии, проблема связана с античитом Easy Anti-Cheat — в таком случае лучше отказаться и от других игр, где используется эта система (среди них Fortnite, Hunt Showdown, Dead by Daylight, War Thunder и Lost Ark), однако вероятность этого намного меньше.

Разработчики игры при этом проблемы пока не комментируют.