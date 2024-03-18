В России будут выпускать отечественные игровые ПК «Аквариус»

Группа компаний «Аквариус» вместе с производителем геймерских компьютеров Nemifist планируют выпускать в России высокопроизводительные ПК — они подойдут как для видеоигр, так и для решения задач корпоративных пользователей.

Производить компьютеры планируется на базе «Аквариуса» в Твери и Шуе. Всего в линейку войдут шесть моделей: по три для решения игровых и рабочих задач (в минимальной, средней и максимальной комплектациях).

Подробностей о комплектации и цене, а также о дате начала продаж в свободном доступе пока нет. При этом производители планируют нарастить объёмы производства в 10 раз, что позволит удовлетворить существующий спрос.

Ранее «Аквариус» сообщал о разработке отечественной операционной системы, а также о старте серийного производства мониторов.