Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России будут выпускать отечественные игровые ПК «Аквариус»

В России будут выпускать отечественные игровые ПК «Аквариус»
Аудио-версия:
Комментарии

Группа компаний «Аквариус» вместе с производителем геймерских компьютеров Nemifist планируют выпускать в России высокопроизводительные ПК — они подойдут как для видеоигр, так и для решения задач корпоративных пользователей.

Производить компьютеры планируется на базе «Аквариуса» в Твери и Шуе. Всего в линейку войдут шесть моделей: по три для решения игровых и рабочих задач (в минимальной, средней и максимальной комплектациях).

Подробностей о комплектации и цене, а также о дате начала продаж в свободном доступе пока нет. При этом производители планируют нарастить объёмы производства в 10 раз, что позволит удовлетворить существующий спрос.

Ранее «Аквариус» сообщал о разработке отечественной операционной системы, а также о старте серийного производства мониторов.

Материалы по теме
В России стартовало серийное производство отечественных мониторов «Аквариус»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android