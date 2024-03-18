Amkal Esports вылетела с чемпионата мира по Counter-Strike 2, не выиграв ни одного матча

Российская команда Amkal Esports стала первой командой, которая завершила выступление в рамках PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2.

Только что «Амкал» проиграл третий матч подряд — коллектив Алексея NickelBack Трофимова уступил The MongolZ из Монголии со счётом 1:2 (2:13, 13:8, 10:13). Таким образом, наша команда занимает 23–24-е место на главном турнире по Counter-Strike и зарабатывает $ 10 тыс.

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В эти минуты другая российская команда, Cloud9, играет за выход в следующий этап против португальцев из SAW. В случае неудачи у «облачных» будет ещё две попытки.

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 после того, как CS:GO была заменена на новую версию. Призовой фонд турнира в Дании составляет $ 1,25 млн.