«Почти уверен, что получу «Оскар»: Джек Блэк — о фильме Minecraft

Актёр Джек Блэк в недавнем интервью рассказал о своей уверенности получить «Оскар» за фильм Minecraft. В ленте он, напомним, сыграет Стива — главного героя франшизы.

По словам Блэка, ему нравится быть частью такой большой вселенной и узнавать её мелкие, но важные детали и особенности.

Я думаю, члены Академии оценят всю мою проделанную работу над этой потрясающей картиной. Не хочу сглазить, но я почти уверен, что получу «Оскар» за этот фильм.

В актёрский состав ленты также вошли Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Место режиссёра занял Джаред Хесс.

Премьера ленты состоится 4 апреля 2025 года. Напомним, съёмки картины стартовали в декабре прошлого года в Новой Зеландии.